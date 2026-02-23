Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260223.1 Kiel - Belohnung nach Feuern mit erheblichem Sachschaden im Bereich Antipper

Stemmer ausgesetzt - Folgemeldung zu 260129.2 und 260210.4

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Nachdem es seit Sonntag, den 25. Januar, bis zum 10. Februar auf dem Kieler Ostufer im Bereich Antipper / Stemmer zu insgesamt fünf Bränden im Bereich der Tiefgarage und Kellerräumen gekommen ist, lobt die Staatsanwaltschaft Kiel eine Belohnung aus.

Für Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters / der Täterin führen, setzt die Staatsanwaltschaft Kiel eine Belohnung in Höhe von 2000 EUR aus.

Zudem lobt die Bauherrin des betroffenen Gebäudes ebenfalls einen Betrag in Höhe von 10.000 EUR aus für Hinweise, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters / der Täterin führen.

Die Bauherrin teilt mit, dass neben den hohen Kosten für die Beseitigung von Ruß und Löschwasser eine weitere Vermarktung der Wohnungen derzeit nicht erfolgt, bis die Brandschäden beseitigt sind und ein Täter / eine Täterin ermittelt bzw. gefasst ist. Zudem verzeichnet die Bauherrin einen ausstehenden Betrag von rund 20 Millionen Euro für noch unverkaufte Wohnungen.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0431-160 33 33 zu melden.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell