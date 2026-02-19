Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260219.3 Kiel: Haftbefehle erlassen nach konzentrierter Aktion gegen organisierte Betäubungsmittelkriminalität - Folgemeldung zu 260217.2

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Dienstag, 17. Februar, nahmen Polizeikräfte im Rahmen der Durchsuchungen drei Männer, zwei 24-jährige und 34-jährige Iraker und einen 33-jährigen Syrer, vorläufig fest.

Für den 34-jährigen Iraker bestand bereits ein Haftbefehl wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann kam nach Verkündung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt.

Den 24-jährige Iraker und der 33-jährige Syrer führten Einsatzkräfte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vor. Dieser ordnete für die beiden Männer ebenfalls Untersuchungshaft wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln an. Polizeikräfte verbrachten die Festgenommenen in Justizvollzugsanstalten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

