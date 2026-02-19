PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260219.3 Kiel: Haftbefehle erlassen nach konzentrierter Aktion gegen organisierte Betäubungsmittelkriminalität - Folgemeldung zu 260217.2

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Dienstag, 17. Februar, nahmen Polizeikräfte im Rahmen der Durchsuchungen drei Männer, zwei 24-jährige und 34-jährige Iraker und einen 33-jährigen Syrer, vorläufig fest.

Für den 34-jährigen Iraker bestand bereits ein Haftbefehl wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann kam nach Verkündung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt.

Den 24-jährige Iraker und der 33-jährige Syrer führten Einsatzkräfte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vor. Dieser ordnete für die beiden Männer ebenfalls Untersuchungshaft wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln an. Polizeikräfte verbrachten die Festgenommenen in Justizvollzugsanstalten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 09:03

    POL-KI: 260219.2 Kiel / Kreis Plön: Pressestelle wieder erreichbar

    Kiel / Kreis Plön (ots) - Nach Behebung der technischen Probleme ist die Pressestelle ab sofort wieder über alle bekannten Kanäle erreichbar. Pressestelle - Polizeidirektion Kiel Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kiel Pressestelle Gartenstraße 7 24103 Kiel Tel. +49 (0) 431 160 2010 E-Mail ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:53

    POL-KI: 260218.1 Kiel: Mitternacht, Schrevenpark und ein verschwundenes Auto

    Kiel (ots) - Das 3. Polizeirevier beweist: "Freund und Helfer" ist mehr als ein Motto. Ein Bürger hatte am Sonntagabend sein Fahrzeug in der Nähe des Schrevenparks abgestellt, um eine Theatervorstellung zu besuchen. Alles lief nach Plan - bis zum Heimweg. Denn dort begann eine unerwartete Odyssee: Das Auto blieb verschwunden. Mehrere Stunden suchte der Mann zu Fuß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren