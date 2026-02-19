Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260219.1 Kiel - Brandursache nach Feuer mit toter Person im Sophienblatt - Folgemeldung zu 260214.1

Kiel (ots)

Nachdem es am 14. Februar in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Sophienblatt zu einem Feuer mit einer toten Person kam, hat nun die Begehung des Brandobjektes stattgefunden.

Am 17.02.2026 suchten Brandermittler gemeinsam mit einem Sachverständigen die Brandwohnung auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnten keine Hinweise erlangt werden, dass der Brand durch eine Fremdeinwirkung entstanden ist.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell