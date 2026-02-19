PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260219.1 Kiel - Brandursache nach Feuer mit toter Person im Sophienblatt - Folgemeldung zu 260214.1

Kiel (ots)

Nachdem es am 14. Februar in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Sophienblatt zu einem Feuer mit einer toten Person kam, hat nun die Begehung des Brandobjektes stattgefunden.

Am 17.02.2026 suchten Brandermittler gemeinsam mit einem Sachverständigen die Brandwohnung auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnten keine Hinweise erlangt werden, dass der Brand durch eine Fremdeinwirkung entstanden ist.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren