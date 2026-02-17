PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260217.1 Kiel: laufender Polizeieinsatz im Stadtteil Gaarden

  • Bild-Infos
  • Download

Kiel (ots)

Aufgrund eines laufenden Polizeieinsatzes kommt es derzeit im Bereich Kiel-Gaarden zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Wir empfehlen diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Es besteht keine Gefahr für die Allgemeinheit.

Auskünfte zum laufenden Polizeieinsatz werden derzeit nicht gegeben. Weitere Infos folgen im Laufe des Tages.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

