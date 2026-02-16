Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260216.2 Kiel

Kreis Plön: Verkehrskontrollen im Rahmen der ROADPOL-Woche in Kiel und im Kreis Plön

Kiel / Kreis Plön (ots)

In der letzten Woche fanden im Stadtgebiet von Kiel und im Kreis Plön mehrere Verkehrskontrollen im Rahmen der ROADPOL-Woche statt. Die Einsatzkräfte legten ihren Fokus dabei auch auf den Güterverkehr. Bei mehr als der Hälfte der kontrollierten Lkw gab es Beanstandungen.

Vom 09.-15. Februar 2026 kontrollierten die Beamtinnen und Beamten an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Kiel sowie im Kreis Plön insgesamt 140 Kraftfahrzeuge.

Bei der Kontrolle der 42 überwiegend in Deutschland zugelassenen Lkw beanstandeten die Einsatzkräfte mehr als jedes zweite Fahrzeug. Zu den wesentlichen Verstößen zählten hierbei die falsche Bedienung des Tachographen (Gerät zur Aufzeichnung von Lenk- und Ruhezeiten sowie Geschwindigkeit), Zuwiderhandlungen gegen die Sozialvorschriften (Pausen- und Ruhezeiten), technische Mängel sowie fehlende Fahrzeugdokumente. In fünf Fällen musste die Weiterfahrt auf Grund technischer Mängel, Überladung sowie unsicherer Ladung untersagt werden.

Im Rahmen einer weiteren Kontrolle überprüften die Einsatzkräfte 98 Pkw. Hierbei stellten sie fest, dass drei Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis waren. In drei weiteren Fällen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten gestanden haben könnten. Die Beamtinnen und Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizeidirektion Kiel wird auch zukünftig entsprechende Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell