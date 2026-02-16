PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260216.2 Kiel
Kreis Plön: Verkehrskontrollen im Rahmen der ROADPOL-Woche in Kiel und im Kreis Plön

Kiel / Kreis Plön (ots)

In der letzten Woche fanden im Stadtgebiet von Kiel und im Kreis Plön mehrere Verkehrskontrollen im Rahmen der ROADPOL-Woche statt. Die Einsatzkräfte legten ihren Fokus dabei auch auf den Güterverkehr. Bei mehr als der Hälfte der kontrollierten Lkw gab es Beanstandungen.

Vom 09.-15. Februar 2026 kontrollierten die Beamtinnen und Beamten an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Kiel sowie im Kreis Plön insgesamt 140 Kraftfahrzeuge.

Bei der Kontrolle der 42 überwiegend in Deutschland zugelassenen Lkw beanstandeten die Einsatzkräfte mehr als jedes zweite Fahrzeug. Zu den wesentlichen Verstößen zählten hierbei die falsche Bedienung des Tachographen (Gerät zur Aufzeichnung von Lenk- und Ruhezeiten sowie Geschwindigkeit), Zuwiderhandlungen gegen die Sozialvorschriften (Pausen- und Ruhezeiten), technische Mängel sowie fehlende Fahrzeugdokumente. In fünf Fällen musste die Weiterfahrt auf Grund technischer Mängel, Überladung sowie unsicherer Ladung untersagt werden.

Im Rahmen einer weiteren Kontrolle überprüften die Einsatzkräfte 98 Pkw. Hierbei stellten sie fest, dass drei Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis waren. In drei weiteren Fällen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten gestanden haben könnten. Die Beamtinnen und Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizeidirektion Kiel wird auch zukünftig entsprechende Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 13:28

    POL-KI: 260216.1 Kiel / Kreis Plön: Hinweis in eigener Sache - Erreichbarkeit

    Kiel / Kreis Plön (ots) - Aufgrund technischer Probleme ist die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel bis auf Weiteres nicht über die bekannte Mailadresse erreichbar. Telefonisch sind wir wie gewohnt über die bekannten Rufnummern erreichbar. Alternativ können vorübergehend die persönlichen Mailadressen genutzt werden: stephanie.lage@polizei.landsh.de ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 23:21

    POL-KI: 260214.1 Kiel: Person verstirbt bei Wohnungsbrand

    Kiel (ots) - Heute Abend brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Sophienblatt ein Feuer aus. Bei den Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte einen 81-jährigen Bewohner tot in der Wohnung auf. Gegen 20:10 Uhr meldete ein Anwohner über den Notruf, dass er in der Nachbarwohnung Hilfeschreie vernommen und Rauch festgestellt habe. Bei Eintreffen der Feuerwehr war aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss Rauch und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren