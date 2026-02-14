Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260214.1 Kiel: Person verstirbt bei Wohnungsbrand

Kiel (ots)

Heute Abend brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Sophienblatt ein Feuer aus. Bei den Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte einen 81-jährigen Bewohner tot in der Wohnung auf.

Gegen 20:10 Uhr meldete ein Anwohner über den Notruf, dass er in der Nachbarwohnung Hilfeschreie vernommen und Rauch festgestellt habe. Bei Eintreffen der Feuerwehr war aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss Rauch und Feuerschein feststellbar. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute in der Wohnung einen toten Mann auf. Bei ihm handelt es sich um den Bewohner der betroffenen Wohnung.

Die Brandursache ist derzeit unklar und muss noch ermittelt werden. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Zwei weitere Anwohner erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation, sie wurden vor Ort behandelt. Die übrigen Anwohner blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen.

Für die Löscharbeiten sperrten Polizeikräfte die Straße Sophienblatt in Richtung Hummelwiese für den Fahrzeugverkehr für mehrere Stunden.

Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort erste Maßnahmen getroffen und die Wohnung beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell