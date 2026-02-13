Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260213.1 Kreis Plön: Verkehrsunfall auf der B76 Höhe Bösdorf - Führerschein beschlagnahmt

Bild-Infos

Download

Kreis Plön (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Bundesstraße 76 (B76) in Höhe der Ortschaft Bösdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Dabei verletzte sich ein Unfallbeteiligter. Die B76 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 08:10 Uhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein Lastwagen die B76 aus Eutin kommend in Richtung Plön. In Höhe der Ortschaft Bösdorf überholte ein Pkw den Lastwagen und ordnete sich anschließend davor ein. Ein zweiter Pkw scherte zum Überholen des Lastwagens aus. Jedoch konnte der 38-jährige Fahrzeugführer den Überholvorgang auf Grund des nahenden Gegenverkehrs nicht beenden und kollidierte mit dem Pkw eines entgegenkommenden 43-Jährigen. Beide Pkw gerieten in den Straßengraben. Die Fahrbahn war durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt. Erste Annahmen, wonach sich der 43-jährige Fahrer durch den Unfall schwer verletzt haben könnte, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Ein Rettungswagen verbrachte den Mann mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Plön nahmen den Unfall auf und leiteten gegen den 38-jährigen Deutschen, der unverletzt blieb, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung im Straßenverkehr ein. Darüber hinaus beschlagnahmten sie dessen Führerschein. Der Mann steht im Verdacht, bei dem Überholvorgang grob verkehrswidrig und rücksichtslos gefahren zu sein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn durch ein Spezialfahrzeug war die B76 von zirka 08:20 Uhr bis 12:05 Uhr auf dem Streckenabschnitt Bösdorf voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Bösdorf war ebenfalls eingesetzt und unterstützte die Maßnahmen vor Ort.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell