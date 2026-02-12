Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260212.1 Kiel

Kreis Plön: Krawattenalarm am Arbeitsplatz - Krawatte außer Gefecht gesetzt

Kiel / Kreis Plön (ots)

Heute kam es in den Diensträumen der Polizeidirektion Kiel zu einem vorhersehbaren, aber dennoch nicht ganz sch(m)erzfreien Einsatz: Eine Krawatte fiel dem närrischen Brauchtum zum Opfer.

Gegen Vormittag näherte sich eine als farbenfroher Jeck getarnte Person mit auffälligem pinken Hut und Kette einer uniformierten Polizeibeamtin. Unter Einsatz einer handelsüblichen Schere kürzte dieser die Krawatte fachgerecht. Die Beamtin zeigte sich zunächst überrascht, nahm den Vorfall aber dann mit Humor und präsentierte später das abgeschnittene Beweisstück.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen klassischen Fall von Weiberfastnacht, bei der Tradition vor Dienstvorschrift geht. Der Vorfall wurde mit einem Lächeln, guter Laune und einem gemeinsamen Erinnerungsfoto geschlossen. Weder weitere Krawatten noch Personal kamen zu Schaden. Der Dienstbetrieb konnte ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.

Die Polizei wertet den Vorfall als gelungenen Beweise dafür, dass Humor und Tradition auch im Arbeitsalltag mal ihren Platz haben dürfen. In diesem Sinne wünscht die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel eine schöne Weiberfastnacht und Faschingszeit.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell