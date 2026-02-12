Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260212.2 Kiel: Personenkontrolle im Schützenpark - mehrere Strafanzeigen eingeleitet

Kiel (ots)

Gestern kontrollierten Einsatzkräfte des 3. Polizeireviers Kiel mehrere Personen im Schützenpark. Neben diversen Strafanzeigen stellten die Polizistinnen und Polizisten ein Messer sicher.

Im Rahmen der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) zur Bekämpfung der Drogen- und Beschaffungskriminalität kontrollierten Beamtinnen und Beamte des 3. Polizeireviers Kiel am gestrigen Tage zwischen 10:00 und 12:30 Uhr im Bereich des Schützenparks 21 Personen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten Einsatzkräfte bei einem vermeintlichen Drogenverkäufer einen dreistelligen Bargeldbetrag fest. Gegen den 52-jährigen Mann leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln ein.

Bei der Personenkontrolle eines 48-jährigen Deutschen fanden die kontrollierenden Kräfte zwei Ecstasy-Tabletten auf. Bei einer 52-jährigen Deutschen stellten sie zwei kleine Steine Crack sicher. Zudem fanden die Polizeikräfte insgesamt fünf Konsumeinheiten Kokain auf, die vor Ort keiner Person zugeordnet werden konnten. Alle Betäubungsmittel stellten die Polizeikräfte sicher und fertigten Strafanzeigen. Ein 51-jähriger Deutscher führte ein sogenanntes Wurfmesser mit sich. Das Messer stellten die Einsatzkräfte sicher und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Gegen 12:30 Uhr beendeten die Einsatzkräfte die Personenkontrolle. Die Polizeidirektion Kiel wird auch in Zukunft ähnliche Kontrollen zur Bekämpfung der Drogen- und Beschaffungskriminalität durchführen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell