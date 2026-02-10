Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260210.4 Kiel - erneut Feuer in einer Tiefgarage in Gaarden - Folgemeldung zu 260129.2

Kiel (ots)

Nachdem es seit Sonntag, den 25. Januar, auf dem Kieler Ostufer im Bereich Antipper / Stemmer zu insgesamt vier Bränden im Bereich der Tiefgarage und Kellerräumen gekommen ist, hat es heute Nachmittag erneut in einer Tiefgarage gebrannt.

Gegen 16:30 Uhr gingen die Notrufe bei der Rettungsleitstelle von Feuerwehr und Polizei ein. Polizeikräfte suchten umgehend den Einsatzort auf. Die Berufsfeuerwehren der Haupt-, Ost- und Nordwache löschten das Feuer im Untergeschoss der Tiefgarage. Nach jetzigen Erkenntnissen brannten zwei Fahrzeuge vollständig aus.

Die Brandursache sowie die Schadenshöhe werden durch die Brandermittler des Kommissariats 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel ermittelt.

Im Zuge der Ermittlungen werden auch mögliche Tatzusammenhänge zu den Bränden im Januar geprüft. Die Streifentätigkeit im Bereich war nach den Bränden im Januar bereits intensiviert worden.

Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten bei unberechtigten oder auffälligen Personen im Bereich niederschwellig den Kriminaldauerdienst unter 0431-160 3333 zu informieren. Ebenso werden Zeuginnen und Zeugen gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

