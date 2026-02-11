Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260211.1 Kiel: Holtenauer Hochbrücke - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Kiel (ots)

Am vergangenen Freitag (06.02.26) kam es auf der Holtenauer Hochbrücke zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug touchierte die Leitplanke und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher sowie Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben eines Zeugen habe sich das Unfallgeschehen am Freitag zwischen 20:00 Uhr und 20:10 Uhr auf der Holtenauer Hochbrücke in Fahrtrichtung Norden (Holtenau / Altenholz), kurz vor dem Ende der Brücke, ereignet. Mehrere Fahrzeuge seien mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der Unfallstelle vorbeigefahren. Dort habe ein dunkelfarbener Kleinwagen in falscher Fahrtrichtung gestanden. Nach kurzer Zeit habe dieser Wagen gewendet und seine Fahrt in Richtung Altenholz fortgesetzt.

Einsatzkräfte des 1. Polizeireviers stellten vor Ort einen Schaden an der Leitplanke fest und sicherten Teile eines Kühlergrills, die als mögliche Beweismittel in Frage kommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem dunkelfarbenen Kleinwagen um das gesuchte Unfallfahrzeug handeln. Der Unfallverursacher oder auch Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummern 0431 / 160 1503 zu melden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

