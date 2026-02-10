Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260210.3 Kiel: Verkehrsunfall - Pkw touchiert Hauswand

Kiel (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Kieler Stadtteil Pries zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach einen Gartenzaun. Die Fahrt endete an der Hauswand eines Wohnhauses. Es entstand Sachschaden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Am heutigen Dienstag, gegen 00:15 Uhr, meldeten sich gleich mehrere Zeugen über den Polizeinotruf und teilten mit, dass in der Friedrichsorter Straße ein Auto in ein Haus gefahren sei. Zuvor hätten die Zeugen einen lauten Knall gehört.

Einsatzkräfte des 1. Polizeireviers Kiel begaben sich zum Unfallort und führten die Unfallaufnahme durch. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Fahrzeug die Friedrichsorter Straße aus Richtung der Kreuzung Schilkseer Straße / Koppelberg kommend. Im Kurvenbereich kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gartenzaun und touchierte die Hauswand eines Wohnhauses.

Durch die Kollision wurde der Gartenzaun zerstört. An der Hausfassade sowie an einem außenliegenden Gasanschluss entstand Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Kiel und der Entstörungsdienst der Stadtwerke stellten vorsorglich die Gaszufuhr des betroffenen Wohnhauses ab, um Gefahren durch einen möglichen Gasaustritt abzuwehren.

Die Einsatzkräfte verbrachten den Fahrer und den Beifahrer des Pkw zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen auf eine Dienststelle. Anschließend kamen die 23- und 28-jährigen Ukrainer wieder auf freien Fuß. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung im Straßenverkehr ein. Die Feststellung der Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

