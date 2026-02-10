PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260210.1 Neumünster: Untersuchungshaft nach Tötungsdelikt - Folgemeldung zu 260209.1

Neumünster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Nachdem es am 8. Februar kurz nach 4 Uhr in der Färberstraße zu einem vollendeten Tötungsdelikt gekommen war, kam der 26-jährige Tatverdächtige gestern nach erfolgter Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt.

Gestern Nachmittag fand auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel die Vorführung des festgenommenen Mannes statt. Ein Richter am Amtsgericht Kiel erließ wegen vollendeten Totschlags Untersuchungshaftbefehl. Polizeikräfte verbrachten den Mann nach der Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat gemeinsam mit dem Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

