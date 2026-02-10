POL-KI: 260210.1 Neumünster: Untersuchungshaft nach Tötungsdelikt - Folgemeldung zu 260209.1
Neumünster (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel
Nachdem es am 8. Februar kurz nach 4 Uhr in der Färberstraße zu einem vollendeten Tötungsdelikt gekommen war, kam der 26-jährige Tatverdächtige gestern nach erfolgter Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt.
Gestern Nachmittag fand auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel die Vorführung des festgenommenen Mannes statt. Ein Richter am Amtsgericht Kiel erließ wegen vollendeten Totschlags Untersuchungshaftbefehl. Polizeikräfte verbrachten den Mann nach der Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt.
Die Staatsanwaltschaft Kiel hat gemeinsam mit dem Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.
Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel
Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel
