Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrskontrollen am Flohmarkt - Fahrzeug sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Bei Verkehrskontrollen im Bereich des Flohmarktes an der Willy-Brandt-Allee in Erle haben Einsatzkräfte der Polizei am Samstag, 10. Januar 2026, eine Mercedes G-Klasse sichergestellt. An dem Fahrzeug des Baujahres 2000 war unter anderem eine Distanzscheibe gebrochen, zudem war die Rad-Reifenkombination unzulässig. Darüber hinaus wiesen die Bremsscheiben einen deutlich unterschiedlichen Verschleiß auf.

Ein weiteres Fahrzeug wurde vor Ort entstempelt, da es ohne gültigen Versicherungsschutz im Straßenverkehr unterwegs war.

Insgesamt erhoben die Einsatzkräfte Dutzende Verwarngelder, überwiegend wegen der Missachtung der Gurtpflicht sowie wegen fehlender oder unzureichender Kindersicherung. Zudem fertigten die Beamtinnen und Beamten zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer. Hinzu kamen sechs Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Zwischen 8 und 14 Uhr kontrollierte die Polizei rund 90 Fahrzeuge. Die Kontrollmaßnahme verlief störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

