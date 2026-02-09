PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannte beschädigen Blitzer ohne Personal
Polizei sucht Hinweise

Dinslaken (ots)

Unbekannte Personen beschädigten einen mobilen Blitzer der Stadt Dinslaken an der Ober-Lohberg-Allee.

Auf den Linsen der Messanlage waren weiße Farbanhaftungen sichtbar. Am Freitag, dem 06.02.26, stellte die Polizei den Schaden fest. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/260206-1127

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

