POL-WES: Dinslaken - Unbekannte beschädigen Blitzer ohne Personal
Polizei sucht Hinweise
Dinslaken (ots)
Unbekannte Personen beschädigten einen mobilen Blitzer der Stadt Dinslaken an der Ober-Lohberg-Allee.
Auf den Linsen der Messanlage waren weiße Farbanhaftungen sichtbar. Am Freitag, dem 06.02.26, stellte die Polizei den Schaden fest. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang.
Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.
BH/260206-1127
