Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannte beschädigen Blitzer ohne Personal

Polizei sucht Hinweise

Dinslaken (ots)

Unbekannte Personen beschädigten einen mobilen Blitzer der Stadt Dinslaken an der Ober-Lohberg-Allee.

Auf den Linsen der Messanlage waren weiße Farbanhaftungen sichtbar. Am Freitag, dem 06.02.26, stellte die Polizei den Schaden fest. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/260206-1127

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell