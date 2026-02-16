Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260216.1 Kiel

Kreis Plön: Hinweis in eigener Sache - Erreichbarkeit

Kiel / Kreis Plön (ots)

Aufgrund technischer Probleme ist die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel bis auf Weiteres nicht über die bekannte Mailadresse erreichbar. Telefonisch sind wir wie gewohnt über die bekannten Rufnummern erreichbar.

Alternativ können vorübergehend die persönlichen Mailadressen genutzt werden:

stephanie.lage@polizei.landsh.de

mathias.stoewer@polizei.landsh.de

Sobald die Störung behoben ist, erfolgt eine Folgemeldung.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell