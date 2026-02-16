PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260216.1 Kiel
Kreis Plön: Hinweis in eigener Sache - Erreichbarkeit

Kiel / Kreis Plön (ots)

Aufgrund technischer Probleme ist die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel bis auf Weiteres nicht über die bekannte Mailadresse erreichbar. Telefonisch sind wir wie gewohnt über die bekannten Rufnummern erreichbar.

Alternativ können vorübergehend die persönlichen Mailadressen genutzt werden:

stephanie.lage@polizei.landsh.de

mathias.stoewer@polizei.landsh.de

Sobald die Störung behoben ist, erfolgt eine Folgemeldung.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

