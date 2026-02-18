Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260218.1 Kiel: Mitternacht, Schrevenpark und ein verschwundenes Auto

Kiel (ots)

Das 3. Polizeirevier beweist: "Freund und Helfer" ist mehr als ein Motto.

Ein Bürger hatte am Sonntagabend sein Fahrzeug in der Nähe des Schrevenparks abgestellt, um eine Theatervorstellung zu besuchen. Alles lief nach Plan - bis zum Heimweg. Denn dort begann eine unerwartete Odyssee: Das Auto blieb verschwunden.

Mehrere Stunden suchte der Mann zu Fuß die Umgebung ab. Straßen wurden erneut abgegangen, Erinnerungen bemüht, digitale Karten konsultiert. Schließlich unterstützte auch seine Ehefrau bei der Suche. Doch trotz aller Anstrengungen blieb das Fahrzeug unauffindbar.

Was tun, wenn die eigene Erinnerung streikt und die Technik an ihre Grenzen stößt? Richtig - man fragt Menschen - oder deinen Freund und Helfer. Kurz vor Mitternacht wandte sich das Ehepaar an das 3. Polizeirevier Kiel.

Und dort begann Teamarbeit im besten Sinne: Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen wurde der Abend rekonstruiert, Wege wurden nachgezeichnet, digitale Hinweise geprüft, Straßennamen abgeglichen. Ruhig, geduldig - und mit einem gewissen kriminalistischen Ehrgeiz.

Dann die erlösende Nachricht - nur wenige Minuten später: Das Fahrzeug steht in der Straße Jungfernstieg. Die Erleichterung war groß.

Noch größer war die Dankbarkeit. In einer persönlichen Nachricht an die Polizeidirektion Kiel bedankte sich der Bürger ausdrücklich für die Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und das Engagement der Beamtinnen und Beamten - gerade zu später Stunde.

Dieser Einsatz war kein Großeinsatz. Kein Blaulicht, keine Schlagzeilen.

Aber er war ein schönes Beispiel dafür, was Polizeiarbeit im Alltag bedeutet: zuhören, unterstützen, gemeinsam Lösungen finden.

Oder, wie es die Kolleginnen und Kollegen treffend sagten: "Auch dafür sind wir da."

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

