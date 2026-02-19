Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260219.4 Kiel: Fahrzeug beschädigt Ampel und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden kam es im Kreuzungsbereich Holtenauer Straße / Lehmberg zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug überfuhr eine Ampel und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher sowie Zeuginnen und Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 03:08 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Holtenauer Straße in nördlicher Richtung. Beim Abbiegen in die Straße Lehmberg kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Ampel. Diese wurde durch Zusammenstoß stark beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Einsatzkräfte stellten vor Ort Fahrzeugteile sicher, die möglicherweise Hinweise zum verursachenden Fahrzeug liefern können.

Der Unfallverursacher oder auch Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummern 0431 / 160 1503 zu melden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell