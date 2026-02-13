Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Polizisten und Einbrecher erfolgreich

Menden (ots)

Eine 82-jährige Mendenerin übergab gestern eine vierstellige Geldsumme an falsche Polizisten. Die "Leitstelle" hätte sie demnach gegen Mittag angerufen und sie mit der "Polizeiwache Menden" verbunden. Man berichtete von Einbrechern in der Gegend. Auch sie sei im Visier der Täter. Man wolle sie schützen und traf sich kurze Zeit später. Der Täter zeigte einen angeblicher Dienstausweis vor und fragte nach Bargeld. Als sie dieses vorzeigte, habe der unbekannte Mann das Geld genommen und sei schnell davongelaufen. Nun ermittelt die Kripo in der Sache und warnt ausdrücklich vor den Betrügern. Die Polizei fragte NIE nach Wertsachen, um diese zu "schützen".

Gestern wurden drei Wohnungen im Bereich Platte Heide durchwühlt. Unbekannte hebelten Fenster und Balkontür an der Ostpreußenstraße und der Schlesienstraße auf und gelangten so in den Besitz von Bargeld und Laptop. Die Taten ereigneten sich zwischen Nachmittag und Abend. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 0237390990 um Hinweise. (lubo)

