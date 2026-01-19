Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Lebensmittelmarkt in Tholey-Hasborn

St. Wendel (ots)

Vergangenen Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14./15.01.2026) gegen 02:30 Uhr brachen drei bislang unbekannte Täter in den EDEKA-Markt im Tholeyer Ortsteil Hasborn ein. Hierzu begaben sie sich mit einem weißen Pkw zu der Filiale. Nach dem gewaltsamen Aufbrechen der gläsernen Eingangstür bzw. einer weiteren Zwischentür gelangten sie in den Innenbereich der Filiale und brachen dort im Kassenbereich mehrere Schränke auf. Konkrete Angaben über das Diebesgut konnten bislang noch nicht gemacht werden. Zielrichtung waren vermutlich Tabakwaren. Im Anschluss flüchteten die Täter mit dem genannten Fahrzeug über die Theeltalstraße in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise an die PI Wendel, Tel. 06851/898-0

