Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260223.2 Bösdorf: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person - Zeugenaufruf

Bösdorf / Plön (ots)

Freitagabend kam es auf der Bundesstraße 76 Höhe Bösdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Das Polizeirevier Plön führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Transporter gegen 17:25 Uhr die Bundesstraße 76 in Fahrtrichtung Plön. In Höhe Bösdorf kam der Fahrer des PKW aus noch ungeklärter Ursache allein beteiligt rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und prallte gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Plön hat die Unfallermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04522 / 5005 142 zu melden.

Eva Rechtien, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell