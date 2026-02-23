Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260223.3 Kiel: Vorläufige Festnahme nach Diebstählen aus Baumärkten

Am Samstag, 21.02.2026, kam es zu einem versuchten Diebstahl von Arbeitsmaschinen aus einem Baumarkt. Die Täter flüchteten. Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen in ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 76 in Kiel vorläufig fest. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten diverses Diebesgut aus anderen Taten.

In der Mittagszeit meldete ein Mitarbeiter eines Baumarktes aus der Gutenbergstraße der Polizei einen versuchten Diebstahl von Arbeitsmaschinen und anderen Werkzeugen. Die zwei Täter seien mit einem Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen flüchtig. Das genannte Fahrzeug habe sich bereits am 06.02.2026 nach einem Diebstahl im Baumarkt von der Örtlichkeit entfernt und stehe im Zusammenhang mit der Tat.

Gegen 13:45 Uhr stellten Einsatzkräfte das Fahrzeug auf der Bundesstraße 76 in Kiel fest. Nach der Kontrolle der zwei männlichen Tatverdächtigen durchsuchten Polizeibeamtinnen und -beamte nach erwirktem Beschluss eine Wohnung im Kieler Stadtteil Mettenhof. Hier beschlagnahmten sie Diebesgut im niedrigen fünfstelligen Wert.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 38-jährige Deutsche und der 44-jährige Armenier in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel entlassen. Sie werden sich in einem späteren Verfahren für die Taten verantworten müssen. Die Ermittlungen werden vom 3. Polizeirevier Kiel geführt.

