Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260226.1 Kreis Plön: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Kirchnüchel

Kreis Plön (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Landesstraße178 (L178) in Höhe der Ortschaft Kirchnüchel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ein Rettungshubschrauber verbrachte eine schwerverletzte Person in eine Klinik. Die L178 war im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14:20 Uhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw die L163 aus Nüchel kommend in Richtung L178 und beabsichtigte nach links auf die L178 abzubiegen. Ein Lkw befuhr die L178 aus Richtung Kirchnüchel kommend in Richtung Schönwalde am Bungsberg. Im Einmündungsbereich L178 / L163 kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

In Folge des Zusammenstoßes war die Pkw-Fahrerin zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren Kletkamp, Kirchnüchel, Lütjenburg und Kaköhl Blekendorf waren alamiert. Feuerwehrkräfte befreiten die 45-Jährige aus ihrem Pkw. Sie kam schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die 17-jährige Pkw-Beifahrerin sowie der 53-jährige Fahrer des Lkw kamen leichtverletzt in Kliniken.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die L178 im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde gesperrt. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Die Einsatzkräfte der Polizeistation Lütjenburg führten die Unfallaufnahme durch. Gegen 15:50 Uhr waren die Maßnahmen am Unfallort beendet und die Sperrung konnte aufgehoben werden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

