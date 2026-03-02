PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260302.1 Stolpe: Zeugen nach Brückenwurf auf der A21 gesucht

Stolpe (ots)

Freitag kam es auf der Autobahn 21 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Steinwurf von einer Autobahnbrücke. Das Sachgebiet 1 der Kriminalpolizeistelle Plön hat die Ermittlungen in Fall des versuchten Totschlags aufgenommen.

Am Freitag, 27. Februar, gegen 14:20 Uhr warfen zwei bislang Unbekannte einen Gegenstand von der Autobahnbrücke Dorfstraße in Stolpe. Der Fahrzeugführer habe eigenen Angaben zufolge zwei Kinder bzw. Jugendliche auf der Brücke stehen sehen. Eines der beiden habe den Gegenstand auf die Fahrbahn geworfen. Beide Personen hätten sich dann mit Fahrrädern in Richtung Stolpe entfernt. Der Gegenstand traf die Frontscheibe des 40-jährigen Fahrzeugführers, der mit seinem VW Multivan unterwegs war. Er erlitt einen Schock, konnte sein Fahrzeug aber glücklicherweise am Fahrbahnrand zum Stehen bringen.

Laut Angaben des Geschädigten soll es sich bei den beiden Personen um Kinder bzw. Jugendliche gehandelt haben. Eine der Personen soll eine blaue Jacke und eine Wollmütze getragen haben. Nach der Tat hätten sich beide mit Fahrrädern in Richtung Stolpe entfernt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich in dem vorgetragenen Fall nicht nur um eine Straftat handelt, die seitens der Staatsanwaltschaft als versuchter Totschlag eingestuft wird, sondern auch ein erhebliches Gefahrenpotential mit sich bringt. Wir appellieren an Erziehungsberechtige, ihre Kinder in geeigneter Weise zu sensibilisieren.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0431-160 3333 in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Polizeidirektion Kiel

