PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Firmengebäude/Wer hat etwas bemerkt?

Gernsheim (ots)

Ein Firmengebäude in der Robert-Bunsen-Straße geriet in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (08.03) und Montagmorgen (09.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster gewaltsam Zugang in das Gebäude und suchten dort anschließend nach Wertgegenständen. Die ungebetenen Besucher flüchteten anschließend aber ohne Beute unerkannt vom Tatort und hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 08:53

    POL-DA: Heppenheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

    Heppenheim (ots) - Unbekannte entwendeten am Montag (09.03.), in der Zeit zwischen 8.30 und 13.00 Uhr, einen im Bereich der Martin-Buber-Schule in der Gräffstraße abgestellten grauen Motorroller des Modells "C 25" mit dem Versicherungskennzeichen WHJ 507. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:50

    POL-DA: Lützelbach/Vielbrunn: Einbruch in Gewerbepark/Reifen im Visier Krimineller

    Lützelbach/Vielbrunn (ots) - Ein Gewerbepark (ehemaliges Munitionslager) im Bereich der Landesstraße 3349 (Hainhaus) geriet zwischen Freitagnachmittag (06.03.) und Montagvormittag (09.03.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Unbekannten auf Neureifen. Die Täter verschafften sich zunächst über einen durchtrennten Zaun Zutritt auf das Gelände und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren