POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Firmengebäude/Wer hat etwas bemerkt?

Gernsheim (ots)

Ein Firmengebäude in der Robert-Bunsen-Straße geriet in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (08.03) und Montagmorgen (09.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster gewaltsam Zugang in das Gebäude und suchten dort anschließend nach Wertgegenständen. Die ungebetenen Besucher flüchteten anschließend aber ohne Beute unerkannt vom Tatort und hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

