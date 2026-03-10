POL-DA: Heppenheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?
Heppenheim (ots)
Unbekannte entwendeten am Montag (09.03.), in der Zeit zwischen 8.30 und 13.00 Uhr, einen im Bereich der Martin-Buber-Schule in der Gräffstraße abgestellten grauen Motorroller des Modells "C 25" mit dem Versicherungskennzeichen WHJ 507.
Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.
