PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260309-2: E-Scooterfahrer raubte Tankstelle aus - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Mitarbeiter mit Waffe bedroht

Ein Unbekannter soll am frühen Sonntagmorgen (8. März) einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Kerpen überfallen haben und mit Geld aus der Kasse geflüchtet sein. Polizeikräfte fahndeten mit Unterstützung der Bestatzung eines Hubschraubers nach dem 30 bis 40 Jahre alten, etwa 180 Zentimeter großen und stämmigen Flüchtigen. Er habe braune Augen und sei zur Tatzeit mit einer dunklen Kapuze, einer schwarzen Sturmhaube, einem weißen Oberteil sowie einer schwarz-dunkelblauen Jacke gekleidet gewesen. Er habe eine Pistole bei sich gehabt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll ein E-Scooterfahrer gegen 3.15 Uhr auf das Tankstellengelände an der Kerpener Straße gefahren sein und sein dunkles Zweirad im Verkaufsraum abgestellt haben. Der Mann habe eine Pistole auf den Angestellten hinter der Kasse gerichtet und Geld gefordert. Nach der Geldübergabe fuhr der Täter mit seinem E-Scooter über den hinteren Bereich der Tankstelle in Richtung Markusweg davon.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zum Tatort. Weitere Einsatzkräfte fahndeten nach Verdächtigen. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 12:53

    POL-REK: 260309-1: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - E-Scooterfahrer unverletzt

    Kerpen (ots) - Gefahrensituation Ein- und Abbiegen Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (7. März) in Kerpen hat sich ein Radfahrer (46) schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer (37) eines E-Scooters gegen 16 Uhr auf der Stiftstraße stadteinwärts gefahren sein. Zeugen berichten, ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:19

    POL-REK: Anwohner beobachtet Diebe - Festnahme

    Frechen (ots) - Das verdächtige Verhalten zweier Tatverdächtiger (22, 26) am Bahnhof Frechen-Königsdorf weckte Freitagnacht gegen 23.20 Uhr die Aufmerksamkeit eines Zeugen. Er beobachtete die beiden Männer, die sich auffällig für einen neben Fahrrädern abgestellten E-Scooter interessierten. Während eine Person das Umfeld beobachtete, entwendete die zweite Person den E-Scooter und fuhr damit davon. Der Zeuge ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 15:55

    POL-REK: 260306-2: Einladung für Medienvertreter - Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Pressekonferenz Am Mittwoch (11. März) gibt die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Verkehrsunfallstatistik 2025 bekannt. Dazu laden wir interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein, an der Bekanntgabe der regionalen Zahlen aus dem Rhein-Erft-Kreis teilzunehmen. Landrat Frank Rock und Polizeioberrat Christian Rössler (Leiter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren