Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260309-2: E-Scooterfahrer raubte Tankstelle aus - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Mitarbeiter mit Waffe bedroht

Ein Unbekannter soll am frühen Sonntagmorgen (8. März) einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Kerpen überfallen haben und mit Geld aus der Kasse geflüchtet sein. Polizeikräfte fahndeten mit Unterstützung der Bestatzung eines Hubschraubers nach dem 30 bis 40 Jahre alten, etwa 180 Zentimeter großen und stämmigen Flüchtigen. Er habe braune Augen und sei zur Tatzeit mit einer dunklen Kapuze, einer schwarzen Sturmhaube, einem weißen Oberteil sowie einer schwarz-dunkelblauen Jacke gekleidet gewesen. Er habe eine Pistole bei sich gehabt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll ein E-Scooterfahrer gegen 3.15 Uhr auf das Tankstellengelände an der Kerpener Straße gefahren sein und sein dunkles Zweirad im Verkaufsraum abgestellt haben. Der Mann habe eine Pistole auf den Angestellten hinter der Kasse gerichtet und Geld gefordert. Nach der Geldübergabe fuhr der Täter mit seinem E-Scooter über den hinteren Bereich der Tankstelle in Richtung Markusweg davon.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zum Tatort. Weitere Einsatzkräfte fahndeten nach Verdächtigen. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell