Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Anwohner beobachtet Diebe - Festnahme

Frechen (ots)

Das verdächtige Verhalten zweier Tatverdächtiger (22, 26) am Bahnhof Frechen-Königsdorf weckte Freitagnacht gegen 23.20 Uhr die Aufmerksamkeit eines Zeugen. Er beobachtete die beiden Männer, die sich auffällig für einen neben Fahrrädern abgestellten E-Scooter interessierten. Während eine Person das Umfeld beobachtete, entwendete die zweite Person den E-Scooter und fuhr damit davon.

Der Zeuge meldete seine Beobachtungen über den Notruf der Polizei. Aufgrund der von ihm angegebenen Personenbeschreibung gelang es, einen der Tatverdächtigen im Flur eines Mehrfamilienhauses in Tatortnähe festzunehmen. Der entwendete E-Scooter konnte dabei sichergestellt werden. Ermittlungen führten später zur Identifizierung des zweiten Tatverdächtigen.

Der schnelle Fahndungserfolg ist dem vorbildlichen Handeln des Zeugen zu verdanken. Die Polizei appelliert: Machen Sie es genauso! Achten Sie auf Ihr Umfeld und melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend über den Notruf "110". (tt)

