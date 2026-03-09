PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260309-1: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - E-Scooterfahrer unverletzt

Kerpen (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (7. März) in Kerpen hat sich ein Radfahrer (46) schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer (37) eines E-Scooters gegen 16 Uhr auf der Stiftstraße stadteinwärts gefahren sein. Zeugen berichten, dass er nach links in die Straße "Filzengraben" habe abbiegen wollen. Hier sei er mit dem entgegenkommenden Rennradfahrer frontal zusammengestoßen.

Der 46-Jährige soll unter anderem mit dem Helm auf den Asphalt aufgeschlagen sein. Zwei Zeuginnen leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ab. Sie hielten die Aussagen des Zeugen und des unverletzten E-Scooterfahrers fest. Zudem dokumentierten sie die Unfallspuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis empfiehlt allen Rad-, Pedelec- und E-Scooterfahrenden vor Fahrtbeginn einen passenden Helm aufzusetzen. Der Fahrradhelm verhindert zwar keine Verkehrsunfälle, er ist aber ein wirksamer Schutz gegen schwerwiegende Unfallfolgen und kann effektiv vor Kopf- und Gesichtsverletzungen bewahren oder Verletzungsbilder zumindest abmildern. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

