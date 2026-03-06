Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260306-1: Polizeikräfte stellten Verdächtige mit Diebesgut

Hürth (ots)

Zeuge meldete verdächtige Personen in Waldstück

Am Donnerstagvormittag (5. März) haben Polizeikräfte zwei Tatverdächtige (37, 47) gestoppt. Sie stehen im Verdacht Möbel aus einem Verbrauchermarkt in Hürth entwendet zu haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 prüfen aktuell eine mögliche Beteiligung der beiden angetroffenen Männer zu dem Diebstahl und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 11 Uhr meldete ein Zeuge zwei verdächtige Personen in einem Waldstück an der Straße "Auf der Landau" in Hürth-Fischenich. Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zum genannten Ort und stellten zwei Männer fest, die dort mehrere neuwertige Möbelstücke mit Werkzeug auseinanderschraubten.

Die Polizistinnen und Polizisten konnten die Möbel schnell einem Diebstahl aus der vergangenen Nacht zuordnen. Zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr wurden an einem Geschäft für Einrichtungsartikel an der Eschweiler Straße in Hürth nach Öffnen eines Zauns mehrere Gartenmöbel entwendet. Mitarbeitende meldeten den Diebstahl der Polizei.

Die Polizeikräfte stellten Personalien des 37-Jährigen und des 47-Jährigen fest. Sie stellten Beweismittel sicher und übergaben die Möbel zurück an den Eigentümer. Die Ermittlungen dauern an. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell