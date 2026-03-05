Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260305-4: Polizeikräfte beobachten Drogenverkauf

Frechen (ots)

Wohnungsdurchsuchung mit Drogenspürhund beim Tatverdächtigen

Polizeikräfte haben am Mittwochnachmittag (4. März) in Frechen einen illegalen Verkauf von Betäubungsmitteln beobachtet und den tatverdächtigen Verkäufer (26) sowie den Käufer (30) im Anschluss festgesetzt.

Gegen 14:45 Uhr beobachteten die Beamtinnen und Beamten den illegalen Verkauf von Cannabis im Bereich der Straße "Hasenweide". Nachdem sich Käufer und Verkäufer trennten, griffen die Polizeikräfte ein und hielten alle Beteiligten fest. Sie fanden kleinere Mengen von Betäubungsmitteln und Bargeld bei den Verdächtigen. Ein Begleiter des mutmaßlichen Verkäufers führte zudem einen Schlagstock mit sich. Gegen ihn leiteten die Polizistinnen und Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie stellt zudem die Drogen, dass Geld und den Schlagstock sicher.

Eine richterlich angeordnete Durchsuchung der Wohnräume und des Autos des 26-Jährigen unter Beteiligung eines Diensthundes ergab keine weiteren Erkenntnisse.

Kriminalbeamte stellten abschließend die Identität des mutmaßlichen Verkäufers fest und führten eine Vernehmung durch Er und auch der mutmaßliche Käufer müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 13 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

