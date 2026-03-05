Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260305-1: Täter brachen in Haus ein

Kerpen (ots)

Zeugen gesucht

Einbrecher sind am Mittwoch (4. März) in ein Haus in Kerpen eingedrungen. Ein Verdächtiger soll kräftig, zwischen 20 und 35 Jahren alt sein und dunkle Haare haben. Er habe ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke getragen. Seine ebenfalls 20- bis 35-jährige Komplizin sei ebenfalls kräftig und habe lange dunkle Haare. Sie soll mit einem schwarzen Longsleeve und einer weißen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr in das Haus an der Cyriakusstraße eingebrochen sein. Als die Bewohnerin zurückkehrte und den Einbruch bemerkte, rief sie die Polizei.

Die alarmierten Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf und sahen auch die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera eines Nachbarn ein, wo zwischen 10.40 Uhr und 10.50 Uhr die zwei Beschriebenen auf den Grundstück zu sehen waren. Sie fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte sicherten Spuren.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

