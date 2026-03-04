Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260304-3: Täter brachen in Wohnungen ein

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Dienstag (3. März) in Wohnräume in Frechen und Erftstadt eingebrochen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen 10 Uhr und 13.10 Uhr sollen Einbrecher über ein Fenster in ein Haus in Erftstadt eingedrungen sein. Sie durchwühlten einige Schränke und entwendeten Schmuck aus dem Objekt an der Franz-Rüth-Straße.

Laut ersten Erkenntnissen hebelten Täter zwischen 14 Uhr und 14.40 Uhr die Tür eines Hauses an der Gustav-Heinemann-Straße in Frechen auf und durchwühlten die Räume im Erdgeschoss.

In beiden Fällen nahmen alarmierte Polizeikräfte den jeweiligen Sachverhalt auf und fertigten Strafanzeigen. Kriminalbeamte sicherten Spuren an den Tatorten.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell