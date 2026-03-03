PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260303-3: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Kerpen (ots)

Ermittler suchen weitere Unfallzeugen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (2. März) in Kerpen-Bergerhausen erlitten zwei Autofahrer (21m, 34w) schwere Verletzungen. Ein Beifahrer (24) zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen soll ein mit zwei Personen besetzter Daimler gegen 18.45 Uhr auf der Dürener Straße in Richtung Blatzheim gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Auto mit einem vor ihm fahrenden Opel einer 34-Jährigen. In Folge des Aufpralls schleuderte der Daimler in geparkte Autos am Straßenrand und beschädigte drei dieser Fahrzeuge.

Alarmierte Polizeikräfte sperrt die Unfallörtlichkeit in beiden Fahrtrichtung komplett für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme bis 21 Uhr ab. Sie dokumentierten Spuren, verständigten die Halter der beschädigten geparkten Autos und stellten die Fahrzeuge der Verletzten sicher.

Zur Rekonstruktion des genaue Unfallhergangs bitten die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats Zeugen sich zu melden. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

