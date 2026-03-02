Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260302-2: Täter brachen in Haus ein

Brühl (ots)

Zeugen gesucht

Am Samstagmittag (28. Februar) sind Unbekannte in ein Haus in Brühl eingedrungen. Durch den Geschädigten überrascht, flüchteten die Täter und ließen einen Teil der Beute am Tatort zurück. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in das Haus an der Kaiserstraße eingebrochen sein. Als der Geschädigte gegen 17 Uhr zurückgekehrt sei, habe er beobachtet, wie jemand die Haustür von Innen zugedrückt habe. Er habe das Grundstück über einen Seiteneingang betreten und festgestellt, dass eine Leiter in seinem Garten stand und seine Terrassentür geöffnet war. Im Haus habe er eine Schubkarre mit Elektrogeräten beladen festgestellt. Als ein weiterer Bewohner kurze Zeit später das Haus betrat, wurde der Geschädigte misstrauisch und wählte den Notruf.

Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt auf, fahndeten nach Verdächtigen und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell