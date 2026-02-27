Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260227-3: Minderjähriger flüchtete mit gestohlenem Auto vor Polizeikontrolle

Erftstadt (ots)

Diensthunde und Polizeihubschrauber im Einsatz

Mit einem als gestohlen gemeldeten Auto hat sich am Donnerstagabend (26. Februar) in Erftstadt ein Jugendlicher (14) einer Polizeikontrolle entzogen. Seine Flucht endete in einem Graben. Mit der Unterstützung eines Diensthundes und der Besatzung eines Polizeihubschraubers suchten die Einsatzkräfte nach mehreren geflüchteten Fahrzeuginsassen.

Gegen 22.50 Uhr beschloss das Team eines Streifenwagens den VW Polo auf der Bundesstraße (B) 265 in Erftstadt zu kontrollieren. Die Anhaltenzeichen der Beamten missachtete der zu dem Zeitpunkt unbekannte Fahrer und beschleunigte sein Fahrzeug deutlich. Die Beamten verfolgten den Wagen, der mit hoher Geschwindigkeit mehrfach auch in den Gegenverkehr fuhr.

Kurz nach Abbruch der Verfolgung verunglückte das Fahrzeug in einem Graben. Neben dem Autofahrer flüchteten vier weitere Insassen zu Fuß. Die Polizeikräfte stellten den 14-jährigen Fahrer und eine gleichalte Beifahrerin nach wenigen Metern. Kurze Zeit später fanden sie auch einen 22-Jährigen der sich in der Nähe versteckte.

Mit einem hinzugerufenen Diensthund und der Unterstützung eines Polizeihubschrauber fanden die Einsatzkräfte wenig später auch die verbliebenen zwei geflüchteten Personen (m17, w16).

Aufgrund des bestehenden Verdachts, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordneten die Polizeikräfte die Entnahme einer Blutprobe an. Ein zuvor durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis für die Substanzen Cannabis und Amphetamin an. Neben dem als gestohlen gemeldeten VW stellten die Beamten auch die Mobiltelefone aller Beteiligten als Beweismittel sicher. Nach der Feststellung der Personalien sind alle minderjährigen Beteiligten in die Obhut verantwortlicher Personen übergeben worden.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben unter anderem die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Straßenverkehrsgefährdung und dem Verdacht des illegalen Fahrzeugrennens aufgenommen. (hw)

