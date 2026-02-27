Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260227-2: Täter überfiel Verkäuferin

Hürth (ots)

Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen (27. Februar) soll ein Unbekannter die Angestellte einer Bäckerei in Hürth-Fischenich überfallen haben. Der Unbekannte sei etwa 175 bis 185 Zentimeter groß, sehr schlank und soll zur Tatzeit maskiert und mit einem grauen Sweatshirt mit Kapuze bekleidet gewesen sein. Zudem habe er eine Pistole und einen Rucksack bei sich geführt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen habe die Angestellte gegen 5.40 Uhr beabsichtigt das Geschäft an der Bonnstraße über einen Seiteneingang zu betreten. Dabei sei sie von dem Täter überrascht worden. Er sei nach einem kurzen Gerangel mit einer Pistole in der Hand in das Geschäft gelaufen. Währenddessen sei die Mitarbeiterin davongelaufen und habe Zeugen angesprochen. Wenige Minuten später sei der Täter durch einen Zaun über die Bonnstraße in Richtung Brühl davongelaufen, laut ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Kurze Zeit später habe ein Zeuge einen Mann mit einem grauen Kapuzenpullover am Ortseingang Brühl auf einem E-Bike bemerkt. Ob es sich dabei möglicherweise um den Tatverdächtigen handeln könnte, wird derzeit geprüft.

Alarmierte Polizeikräfte fahndeten umgehend nach dem Täter, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte sicherten die Spuren am Tatort. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell