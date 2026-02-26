PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260226-1: Kleinkraftradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesseling (ots)

Notarzt im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (25. Februar) in Wesseling erlitt die Fahrerin (56) eines Kleinkraftrades schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (27) eines Peugeot gegen 14.50 Uhr von der Straße "Mühlenweg" in den Kreisverkehr an der Rodenkirchener Straße eingefahren sein. Hier soll er aus bislang unbekanntem Grund mit der Fahrzeugfront die 56-Jährige auf ihrem Kleinkraftrad erfasst haben. In Folge des Sturzes habe sich die Zweiradfahrerin die schweren Verletzungen zugezogen.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis etwa 16 Uhr ab. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben mit den Auswertungen der gesicherten Unfallspuren und der Zeugenaussagen bereits begonnen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 14:46

    POL-REK: 260225-4: Mann soll unter Alkohol und Drogen gefahren sein - Blutprobe

    Kerpen (ots) - 52-Jähriger bedrohte Polizeikräfte Am Dienstagmorgen (24. Februar) haben Polizeikräfte in Kerpen einen Autofahrer (52) kontrolliert. Er steht im Verdacht unter Einfluss von Alkohol und Drogen Auto gefahren zu sein. Gegen 11.30 Uhr meldete ein Zeuge im Bereich der Bundesautobahn (BAB) 61 einen in Schlangenlinien fahrenden weißen VW-Fahrer. Er sei in ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:00

    POL-REK: 260225-3: Tageswohnungseinbruch in Haus - Zeugen gesucht

    Wesseling (ots) - Mann warf Scheibe ein und flüchtete mit Beute Am Dienstagmorgen (24. Februar) entwendete ein unbekannter Täter aus einem Einfamilienhaus in Wesseling Bargeld und eine Tasche. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen schlanken Mann zwischen 18 und 20 Jahren mit schwarzem Haar handeln. Zum Tatzeitpunkt soll er eine dunkle Kapuzenjacke, eine ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:16

    POL-REK: 260225-2: Trio betrog älteren Herrn - Zeugensuche

    Erftstadt (ots) - Schmuck entwendet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei etwa 40 Jahre alten Männern in einem schwarzen Mercedes jüngeren Baujahres, die sich Dienstagmittag (24. Februar) unter einem Vorwand Zutritt zu seinem Haus in Erftstadt verschafft und dort Schmuck entwendet haben sollen. Alle drei sollen dunkle Haare und einen dunklen Bart gehabt haben. Zwei der Männer sollen etwa 180 Zentimeter groß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren