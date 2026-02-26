Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260226-1: Kleinkraftradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesseling (ots)

Notarzt im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (25. Februar) in Wesseling erlitt die Fahrerin (56) eines Kleinkraftrades schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (27) eines Peugeot gegen 14.50 Uhr von der Straße "Mühlenweg" in den Kreisverkehr an der Rodenkirchener Straße eingefahren sein. Hier soll er aus bislang unbekanntem Grund mit der Fahrzeugfront die 56-Jährige auf ihrem Kleinkraftrad erfasst haben. In Folge des Sturzes habe sich die Zweiradfahrerin die schweren Verletzungen zugezogen.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis etwa 16 Uhr ab. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben mit den Auswertungen der gesicherten Unfallspuren und der Zeugenaussagen bereits begonnen. (hw)

