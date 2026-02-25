PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 260225-4: Mann soll unter Alkohol und Drogen gefahren sein - Blutprobe

Kerpen (ots)

52-Jähriger bedrohte Polizeikräfte

Am Dienstagmorgen (24. Februar) haben Polizeikräfte in Kerpen einen Autofahrer (52) kontrolliert. Er steht im Verdacht unter Einfluss von Alkohol und Drogen Auto gefahren zu sein.

Gegen 11.30 Uhr meldete ein Zeuge im Bereich der Bundesautobahn (BAB) 61 einen in Schlangenlinien fahrenden weißen VW-Fahrer. Er sei in Erftstadt-Gymnich im weiteren Verlauf auf der Landesstraße (L) 495 in Richtung Kerpen-Brüggen in den Gegenverkehr gefahren.

Polizisten kontrollierten den Fahrer im Bereich der Taunusstraße. Sie stellten dabei fest, dass der Mann glasige Augen hatte und seine Hände zitterten. Zudem räumte er ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 2,2 Promille. Außerdem nahmen die Beamten Cannabisgeruch bei dem Mann wahr, der sich zunehmend unkooperativ verhielt. Als die Beamten beabsichtigen, den nunmehr Beschuldigten mit zwecks Blutprobenentnahme mit zu einer Polizeiwache zu nehmen, bedrohte der 52-Jährige sie. Die Uniformierten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm.

Die Beamtinnen und Beamten vor Ort nahmen eine Strafanzeige auf. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige gegen die Halterin des VW. (re / sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

