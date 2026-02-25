Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260225-3: Tageswohnungseinbruch in Haus - Zeugen gesucht

Wesseling (ots)

Mann warf Scheibe ein und flüchtete mit Beute

Am Dienstagmorgen (24. Februar) entwendete ein unbekannter Täter aus einem Einfamilienhaus in Wesseling Bargeld und eine Tasche. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen schlanken Mann zwischen 18 und 20 Jahren mit schwarzem Haar handeln. Zum Tatzeitpunkt soll er eine dunkle Kapuzenjacke, eine Jeans, dunkle Schuhe und eine schwarze Kappe getragen haben. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein Mann habe gegen 11.45 Uhr zuvor an der Haustür im Bereich der Urfelder Straße und der Willy-Brandt-Straße geklingelt. Als ihm niemand geöffnet habe, sei er über einen Zaun in den Garten geklettert. Dort habe er mit einem Stein die Scheibe einer Terrassentür eingeworfen und anschließend das Haus betreten. Nach einigen Minuten habe er das Haus über den Garten mit der Tatbeute verlassen.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten vor Ort dokumentierten Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (re/sc)

