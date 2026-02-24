Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260224-4: Drei Männer nach Bandendiebstahl festgenommen - Haftrichter

Kerpen (ots)

Schuhe und Kleidung entwendet

Beamte der Polizei Köln haben am Montagnachmittag (23. Februar) drei Männer (34, 35, 50) auf einem Rastplatz an der Bundesautobahn (BAB) 4 in Eschweiler festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, zuvor Kleidung und Schuhe aus einem Geschäft in Kerpen-Sindorf entwendet zu haben. Das Trio wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 13.30 Uhr fiel Beamten der Autobahnpolizeiwache Broichweiden ein VW Touareg auf der A4 in Richtung Heerlen auf und sie kontrollierten das Auto auf einem Rastplatz. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten diverse neuwertige Turnschuhe sowie zahlreiche Kleidungsstücke mit Originaletiketten einer Sportmarke. Die drei Insassen des Autos konnten keine Kaufquittung für die Ware vorlegen.

Während der Befragung der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretenen Verdächtigen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den Schuhen und der Kleidung um Diebesgut handeln könnte. Weitere Polizeikräfte fuhren daraufhin zum Geschäft an der Kerpener Straße in Sindorf. In den Aufzeichnungen der Videoüberwachung des Ladens war zu sehen, wie der 34-Jährige gegen 13 Uhr die Filiale betrat. Wenige Minuten später folgte der 35-Jährige gemeinsam mit dem 50-Jährigen in den Laden. Kurz danach lenkte der 34-Jährige einen Mitarbeiter ab, während die beiden Komplizen das Geschäft samt Beute verließen.

Die Beamten der Autobahnpolizei nahmen die nunmehr Beschuldigten, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, fest. Die weiteren Ermittlungen haben zuständigkeitshalber die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 der Polizei Rhein-Erft-Kreis übernommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell