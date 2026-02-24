PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 260224-3: Automat und Transporter aufgebrochen - Zeugensuche

Frechen (ots)

E-Zigaretten und Werkzeuge entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Freitagnachmittag (20. Februar) und Montagmorgen (23. Februar) in Frechen einen Snackautomaten sowie einen Transporter aufgebrochen und E-Zigaretten sowie Werkzeuge entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr an der Dr.-Gottfried-Cremer-Allee in der Nähe des Clarenbergwegs die Tür eines VW Transporters aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet haben. Der Nutzer des Fahrzeuges erschien später auf einer Polizeiwache und erstatte eine Anzeige.

Montagmorgen meldete ein Zeuge in unmittelbarer Nähe einen aufgebrochenen Snackautomaten. Polizeikräfte stellten hier eine aufgehebelte Tür fest und fertigten ebenfalls eine Strafanzeige. Unbekannte sollen zwischen Sonntag, 21 Uhr und Montag, 5.30 Uhr den Automaten aufgehebelt und eine größere Menge Vapes entwendet haben. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

