Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260223-3: Autofahrer erfasste E-Scooterfahrer im Kreisverkehr

Brühl (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Am Sonntagabend (22. Februar) ist ein E-Scooterfahrer (37) bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Brühl leicht verletzt worden.

Gegen 19.50 Uhr sei der 37-Jährige im Kreisverkehr von Pingsdorfer Straße und Eichendorffstraße gefahren. Gleichzeitig sei der Fahrer (42) eines Mercedes auf der Eichendorffstraße von der Römerstraße kommend in Richtung Kreisverkehr gefahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem E-Scooterfahrer. Dieser sei auf die Motorhaube des Mercedes geprallt und anschließend auf den Boden gestürzt. Nach derzeitigem Sachstand habe der Zweiradfahrer weder Schutzkleidung noch einen Helm getragen.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (re/jus)

