Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260220-2: Falsche Handwerker buchten Geld ab - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Bleiben Sie skeptisch

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die sich am Dienstag (17. Februar) als angebliche Handwerker unter einem Vorwand Zutritt zu einem Haus in Pulheim verschafft haben sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen wählte der Geschädigte nach einem Stromausfall in seinem Haus am Luchsweg die Nummer einer angeblichen Notfallhotline, die er zuvor aus dem Internet herausgesucht habe. Er habe mit einem Mann telefoniert und seinen Stromausfall gemeldet. Gegen 12.30 Uhr sollen zwei Männer an seiner Haustür geklingelt und sich als Elektriker ausgegeben haben. Einer der Männer sei etwa 20 Jahre alt. Sein Begleiter sei etwa 30 bis 40 Jahre alt. Beide seien korpulent, sollen einen Bart haben und zur Tatzeit mit grauer Arbeitskleidung ohne Firmenaufschrift bekleidet gewesen sein.

Die Männer sollen etwa 30 Minuten an einem Stromkasten im Haus gearbeitet haben, bis der Strom wieder funktioniert habe. Danach sollen sie Kartenzahlung verlangt haben. nachdem zwei Karten nicht funktioniert haben sollen, habe der Pulheimer die vermeintlichen Handwerker mit Bargeld bezahlt. Einen Tag später habe er Abbuchungen von beiden Karten festgestellt. Er wurde skeptisch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Wenn Sie den Verdacht haben selbst Opfer einer Straftat geworden zu sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. Über den Notruf "110" der Polizei erhalten Sie rund um die Uhr schnelle Hilfe. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einer verdächtigen Person den Zutritt verwehrt haben. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell