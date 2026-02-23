Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260223-1: Zeugensuche nach Einbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Wertsachen entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Samstag (21. Februar) in Häuser in Elsdorf und Erftstadt eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen brachen Unbekannte zwischen 16 Uhr und 20.45 Uhr in eine Wohnung im Bereich der Schwalbenstraße und "Am Hahnacker" in Erftstadt-Liblar ein. Sie sollen zunächst durch ein Fenster in das Gebäude gelangt sein und dann die Glasscheibe einer Tür zerstört haben, um in die Wohnung zu gelangen. Die Einbrecher sollen einen Tresor aus der Wohnung entwendet haben.

Zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr seien Täter in ein Haus an der Frankenstraße in Elsdorf-Angelsdorf eingedrungen. Sie sollen ein Fenster zum Garten eingeschlagen und geöffnet haben. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Uhren und Bargeld.

In beiden Fällen nahmen alarmierte Polizeikräfte den jeweiligen Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte sicherten Spuren an den Tatorten.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell