Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260220-1: Schülerin an Bushaltestelle von Auto erfasst und leicht verletzt

Hürth (ots)

Gefahrensituation "Überholen von Schul- und Linienbussen"

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (19. Februar) in Hürth-Berrenrath ist eine Schülerin (11) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Mädchen in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (54) eines Ford gegen 15 Uhr auf der Wendelinusstraße in Richtung der Straße "Weiler Berrenrath" gefahren sein. An der Haltestelle "Wendelinussplatz" soll er einen haltenden Bus mit eingeschaltetem Warnlicht überholt haben. Zeitgleich soll die Schülerin vor dem Bus auf die Straße gelaufen sein, um diese zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß des Ford mit dem Mädchen. Die Schülerin stürzte und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten dokumentierten Unfallspuren, hielten Zeugenaussagen fest und fertigten anschließend eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis klärt auf:

Schul- und Linienbusse, die sich mit eingeschaltetem Warnblinklicht einer Haltestelle nähern, dürfen nicht überholt werden. Hält der Bus mit eingeschalteten Warnblinkern, darf an diesem nur mit Schrittgeschwindigkeit und ausreichendem Abstand vorbeigefahren werden. Diese Regelung gilt auch für den Gegenverkehr. (hw)

