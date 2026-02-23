Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260223-2: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Frontalzusammenstoß mit Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (23. Februar) in Brühl ist ein Motorradfahrer (18) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (37) eines Opel gegen 8 Uhr auf der Otto-Wels-Straße in Richtung Bonnstraße gefahren. Gleichzeitig sei der 18-Jährige hinter der Opelfahrerin unterwegs gewesen. In Höhe der Einmündung zur Straße "An Schloss Falkenlust" habe ein Transporter vor der 37-Jährigen beabsichtigt, nach links abzubiegen. Als sie gestoppt habe, soll der Motorradfahrer den Opel aus bislang ungeklärter Ursache hinten links touchiert haben. Der 18-Jährige sei in der Folge in den Gegenverkehr geraten, mit dem entgegenkommenden BMW eines 37-Jährigen zusammengestoßen und schließlich gestürzt.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Polizistinnen und Polizisten die Unfallstelle bis etwa 8.30 Uhr ab. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (jus)

