Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260224-1: Handwerkerfahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hürth (ots)

Drei Männer flüchten mit Tatbeute in dunklem Van

In der Nacht zu Dienstag (24. Februar) entwendeten drei unbekannte Tatverdächtige in Hürth-Gleuel zahlreiches Werkzeug aus einem geparkten Handwerkerfahrzeug.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Der Mercedes Sprinter habe am Zunftweg geparkt. Ein Zeuge habe dort gegen 1.45 Uhr einen Knall gehört. Anschließend habe er beobachtet, wie drei Männer mit Winterjacken mit Fellbesatz mehrere Kisten aus dem Sprinter in ihr dahinter geparktes Auto geräumt haben sollen. Der Zeuge habe die Unbekannten angesprochen. Die Männer seien daraufhin samt Beute in einem dunklen Auto in Richtung Kölner Straße geflüchtet. Laut Zeugenaussagen habe es sich bei dem Fluchtauto um einen Van der Marke VW gehandelt.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten vor Ort nahmen umgehend die Fahndung auf. Sie dokumentierten Spuren am Tatort, stellten Hebelspuren am Mercedes Sprinter fest und nahmen eine Strafanzeige auf. (re/jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell