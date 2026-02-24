Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260224-2: Mann soll alkoholisiert und ohne Führerschein Auto gefahren sein

Elsdorf (ots)

Zeuge gab entscheidenden Hinweis

Polizeikräfte haben am Montagabend (23. Februar) einen mutmaßlichen Autofahrer (62) zwecks Blutprobenentnahme mit zu einer Polizeiwache genommen. Es besteht der Verdacht, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss gefahren sein soll.

Gegen 21.10 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge über den Polizeinotruf. Ein Autofahrer mit dunkler Bekleidung in einem Kleinwagen soll von Bergheim nach Elsdorf unterwegs gewesen und dabei deutliche Schlangenlinien gefahren sein. Der Zeuge habe den Fahrer zum Anhalten gebracht. Nach einem kurzen Gespräch sei der Mann in Richtung einer Tankstelle an der Landesstraße (L) 276 weitergefahren.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren zu der Halteranschrift, wo das gemeldete Auto prompt eintraf. Eine Frau fuhr den Wagen, ein Mann auf den die Beschreibung des Zeugen passte, saß auf dem Beifahrersitz. Die Beamten sprachen die Personen an. Der Verdächtige verhielt sich dabei aggressiv gegenüber den Uniformierten. Zudem stellten sie Alkohol in seiner Atemluft fest.

Zeitgleich sahen weitere Polizeikräfte die Videoüberwachung der genannten Tankstelle ein, wo sich die Personen aufgehalten haben sollen. Hier war ein Autofahrer mit dunkler Bekleidung sowie eine Beifahrerin mit heller Bekleidung zu sehen. Es erhärtete sich der Verdacht, dass beide wenig später die Plätze tauschten.

Die Einsatzkräfte vor Ort nahmen den nunmehr Beschuldigten zwecks Blutprobenentnahme mit zu einer Polizeiwache. Zudem konnte der 62-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

