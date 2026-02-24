PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260224-2: Mann soll alkoholisiert und ohne Führerschein Auto gefahren sein

Elsdorf (ots)

Zeuge gab entscheidenden Hinweis

Polizeikräfte haben am Montagabend (23. Februar) einen mutmaßlichen Autofahrer (62) zwecks Blutprobenentnahme mit zu einer Polizeiwache genommen. Es besteht der Verdacht, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss gefahren sein soll.

Gegen 21.10 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge über den Polizeinotruf. Ein Autofahrer mit dunkler Bekleidung in einem Kleinwagen soll von Bergheim nach Elsdorf unterwegs gewesen und dabei deutliche Schlangenlinien gefahren sein. Der Zeuge habe den Fahrer zum Anhalten gebracht. Nach einem kurzen Gespräch sei der Mann in Richtung einer Tankstelle an der Landesstraße (L) 276 weitergefahren.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren zu der Halteranschrift, wo das gemeldete Auto prompt eintraf. Eine Frau fuhr den Wagen, ein Mann auf den die Beschreibung des Zeugen passte, saß auf dem Beifahrersitz. Die Beamten sprachen die Personen an. Der Verdächtige verhielt sich dabei aggressiv gegenüber den Uniformierten. Zudem stellten sie Alkohol in seiner Atemluft fest.

Zeitgleich sahen weitere Polizeikräfte die Videoüberwachung der genannten Tankstelle ein, wo sich die Personen aufgehalten haben sollen. Hier war ein Autofahrer mit dunkler Bekleidung sowie eine Beifahrerin mit heller Bekleidung zu sehen. Es erhärtete sich der Verdacht, dass beide wenig später die Plätze tauschten.

Die Einsatzkräfte vor Ort nahmen den nunmehr Beschuldigten zwecks Blutprobenentnahme mit zu einer Polizeiwache. Zudem konnte der 62-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 10:37

    POL-REK: 260224-1: Handwerkerfahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Hürth (ots) - Drei Männer flüchten mit Tatbeute in dunklem Van In der Nacht zu Dienstag (24. Februar) entwendeten drei unbekannte Tatverdächtige in Hürth-Gleuel zahlreiches Werkzeug aus einem geparkten Handwerkerfahrzeug. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie unter 02271 ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:12

    POL-REK: 260223-3: Autofahrer erfasste E-Scooterfahrer im Kreisverkehr

    Brühl (ots) - Gefahrensituation Ein- und Abbiegen Am Sonntagabend (22. Februar) ist ein E-Scooterfahrer (37) bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Brühl leicht verletzt worden. Gegen 19.50 Uhr sei der 37-Jährige im Kreisverkehr von Pingsdorfer Straße und Eichendorffstraße gefahren. Gleichzeitig sei der Fahrer (42) eines Mercedes auf der ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:03

    POL-REK: 260223-2: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Brühl (ots) - Frontalzusammenstoß mit Auto Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (23. Februar) in Brühl ist ein Motorradfahrer (18) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (37) eines Opel gegen 8 Uhr auf der Otto-Wels-Straße in Richtung Bonnstraße gefahren. Gleichzeitig sei der 18-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren