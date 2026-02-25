Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260225-2: Trio betrog älteren Herrn - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Schmuck entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei etwa 40 Jahre alten Männern in einem schwarzen Mercedes jüngeren Baujahres, die sich Dienstagmittag (24. Februar) unter einem Vorwand Zutritt zu seinem Haus in Erftstadt verschafft und dort Schmuck entwendet haben sollen. Alle drei sollen dunkle Haare und einen dunklen Bart gehabt haben. Zwei der Männer sollen etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Einer der beiden habe eine orangene Hand- oder Bauchtasche, der Andere einen Rucksack bei sich getragen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sei der Geschädigte gegen 11.30 Uhr zu seiner Bank nach Brühl gefahren. Nach dem Bankbesuch sei er von den drei Unbekannten in der Brühler Fußgängerzone angesprochen worden. Einer der Männer gab an, den Geschädigten zu kennen und Wertsachen bei ihm Zuhause einlagern zu wollen. Der hilfsbereite Senior sagte zu und alle vier seien nach Erftstadt zu seiner Wohnanschrift an der Gemünder Straße gefahren. Während der Erftstädter mit einem der Männer ins Obergeschoss ging, sei ein weiterer Täter im Erdgeschoss verblieben. Nachdem die beiden Männer später das Haus verließen, bemerkte der Geschädigte das Fehlen von Schmuck. Offenbar hatte der zweite Mann im Erdgeschoss nach Wertgegenständen gesucht, während der Dritte vor dem Haus im Auto wartete.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten vor Ort Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell